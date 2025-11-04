Suchaktion: Smoothie-Flaschen sollen bei Suche nach Vermissten helfen

Mit Fotos auf Getränkeflaschen will ein Hersteller helfen, zwei seit Jahren vermisste Frauen zu finden. Für die Familien der beiden ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Bonn - Mit Fotos von zwei verschwundenen Frauen auf seinen Smoothie-Flaschen will der Fruchtsafthersteller True Fruits bei der Aufklärung von zwei Vermisstenfällen helfen. Vier Wochen lang würden die Bilder von Hilal Ercan aus Hamburg und Scarlett Salice aus dem ostwestfälischen Bad Lippspringe auf den Flaschen abgedruckt, teilte das Unternehmen mit. "Für die Familien ist es entscheidend, dass neue Hinweise eingehen, und das kann nur passieren, wenn viele Menschen von der Suche erfahren."