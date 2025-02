Flugzeug mit zehn Menschen an Bord in Alaska verschwunden

1 Im US-Bundesstaat Alaska wird ein Flugzeug mit zehn Menschen an Bord vermisst. (Symbolbild) Foto: dpa/Loren Holmes

Zum dritten Mal in weniger als zwei Wochen gibt es in den USA einen Notfall mit einem Flugzeug. In Alaska ist eine Suchaktion im Gange.











Im US-Bundesstaat Alaska wird ein Flugzeug mit zehn Menschen an Bord vermisst. Die Maschine sei am Donnerstag (Ortszeit) auf dem Weg von Unalakleet ins rund 250 Kilometer entfernte Nome verschwunden, teilten Polizei und Feuerwehr mit. An Bord der Cessna Caravan seien neun Passagiere und der Pilot. Über die Identität der Insassen wurde zunächst nichts bekannt.