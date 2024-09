Suchaktion bei Walheim: Tag 2 der Suche nach hilfloser Person – Polizeitaucher ohne Erfolg

1 Am Freitag haben Polizeitaucher die am Donnerstag begonnene Suche nach einer hilflosen Person im Neckar fortgesetzt. Foto: Werner Kuhnle

Auch einen Tag nachdem eine Neunjährige eine hilflose Person im Neckar bei Walheim (Kreis Ludwigsburg) gesehen hat, suchte die Polizei am Freitag weiter. Auch Spezialkräfte der Polizei waren allerdings bis zum Nachmittag nicht erfolgreich.











Mit neun Einsatzkräften haben am Freitag Polizeitaucher der Wasserschutzpolizei den Neckar zwischen Besigheim und Kirchheim abgesucht. Bis zum Nachmittag hat die Polizei dabei jedoch keine vermisste Person gefunden. Am Donnerstag war es an der Stelle schon zu einem Großeinsatz gekommen, weil gegen 9.30 Uhr ein neunähriges Mädchen aus einem Auto heraus eine mutmaßlich hilflose Person im Neckar gesehen hat, neben der ein blauer Ball trieb.