Suchaktion bei Ladenburg Auto stürzt mit Insassen von Fähre in Neckar

Von red/dpa 29. September 2018 - 21:19 Uhr

Große Suchaktion im Neckar bei Ladenburg: Ein Pkw ist samt Insassen von einer Fähre gestürzt. Foto: dpa-Zentralbild

Ein älteres Paar fährt mit seinem Pkw auf eine Fähre. Plötzlich macht der Wagen einen Satz nach vorn und stürzt in den Neckar.

Ladenburg - Ein Auto mit zwei Insassen ist am Samstagabend von einer Fähre in den Neckar gestürzt und versunken. Zahlreiche Rettungskräfte suchten nach dem Wagen und dem älteren Ehepaar, das darin saß, wie ein Sprecher der Polizei in Göppingen mitteilte. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mannheim und Heidelberg in Neckarhausen auf der Fähre nach Ladenburg.

Der Wagen sei auf die Fähre gefahren und dort zum Stehen gekommen, hieß es. Dann habe er plötzlich einen Satz nach vorne gemacht und sei durch die Fähr-Schranke ins Wasser gestürzt. „Wir gehen von einem Unglück aus“, sagte der Sprecher. Die Schifffahrt auf dem Neckar wurde eingestellt. Das Auto werde mit einem Luftkissen angehoben und dann per Seilwinde ans Ufer gezogen, so der Sprecher.