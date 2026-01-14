Grippewelle wütet in Baden-Württemberg

Die Grippefälle in Baden-Württemberg haben sich vervierfacht. Experten führen den frühen Start der Saison als möglichen Grund an.
Die Grippewelle mit der neuen Influenza-Subvariante K rollt mit erhöhter Intensität über die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Seit Anfang Dezember bis zur ersten Januarwoche 2026 wurden bereits 6.526 bestätigte Grippefälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet - im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 1.451 Fälle. Das entspricht einem mehr als vierfachen Anstieg.