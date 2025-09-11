Substrat zum Patent angemeldet: Stuttgarter erfindet Blumenerde, die Gießen fast überflüssig macht

Der Stuttgarter Alfred Koppen arbeitet seit Jahren an einem wassersparenden Substrat. Während es auf Friedhöfen bereits zum Einsatz kommt, denkt der Entwickler an die ganze Stadt.
Alfred Koppen mag es, seine Arbeit mit einem Hauch des Mysteriösen zu umgeben. Er sagt: „Ich bin jemand, der sich gerne in der Unterwelt tummelt.“ Dabei ist der 72-Jährige mit dem grauen Bartflaum und der hellblauen Schiebermütze auf dem Kopf weder Kleinganove noch verdeckter Ermittler. Mit Unterwelt meint er: den Boden, auf dem Pflanzen gedeihen.