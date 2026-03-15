600 Gäste, atemberaubende Kostüme und sexpositive Vibes: Die Kinky-Party „Sanctuary“ verwandelte die Stuttgarter Lerche 22 in eine dystopische Welt. Wie war’s?
Schon um 22 Uhr stehen vor der Lerche 22 am Schlossplatz zahlreiche Menschen Schlange. Manche sind aus Stuttgart, andere aus dem Speckgürtel und wieder andere von ganz weit weg. „Winnenden“ und „Karlsruhe“ hört man, als man sich durch die anstehende Menge fragt. Viele sind bereits zum dritten Mal da, gehören zur festen Fangemeinde der Partyreihe.