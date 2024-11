Das Unternehmen baut in der Krise viele Stellen ab. Konzernchef Stefan Hartung erklärt seine Strategie.

Die Lage der Autozulieferer verschärft sich. Bosch hat in diesem Jahr bereits Pläne zum Abbau von insgesamt mehreren Tausend Arbeitsplätzen bekannt gegeben; auch bei den großen Wettbewerbern Conti und ZF wird eine Vielzahl von Stellen gestrichen. Und gerade erst hat Mahle angekündigt, an zwei Südwest-Standorten Kurzarbeit einzuführen.

In welcher wirtschaftlichen Lage befindet sich Bosch? Welche Perspektiven für eine positive Weiterentwicklung gibt es, welche Risiken und Herausforderungen bestehen angesichts der aufstrebenden Autoindustrie in China, der Entwicklung der Elektromobilität und der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung der Mobilität? Und wie verträgt sich der eingeschlagene Kurs mit der sozialen Tradition des Unternehmens?

Lesen Sie auch

Diesen und anderen Fragen wird sich Bosch-Chef Stefan Hartung am Dienstag, 19. November, in unserer Reihe „StZ im Gespräch“ stellen. Seine Gesprächspartner sind Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, und Anne Guhlich, stellvertretende Chefredakteurin der Stuttgarter Zeitung.

Bosch-Chef Stefan Hartung live

Termin

Die exklusive Veranstaltung mit dem Titel „Wohin steuert Stefan Hartung Bosch?“ findet am Dienstag, dem 19. November, von 18.30 bis 20 Uhr im Look 21 in Stuttgart statt (Türlenstraße 2, 70191 Stuttgart).

Anmeldung

Es sind noch einige Plätze verfügbar. Interessierte Leserinnen und Leser können sich online unter dem Internetlink https://www.zeitung-erleben.de/Bosch anmelden. Die Podiumsdiskussion ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten, zur Anmeldung wird die jeweilige gültige Abonummer benötigt.

Aktive Beteiligung

Sie können den Moderatoren vorab Fragen schicken, die Sie an den Bosch-Chef Stefan Hartung haben. Die Mailadresse dafür lautet: chef@stzn.de.