Prinzessin Kate scheint nach der vorübergehenden Verhaftung von Andrew ihre Garderobe noch bewusster auszuwählen. Auffällig ist: Sie setzt aktuell auf Stücke, die sie bereits zu früheren Terminen getragen hat. Was dahinter steckt.
Mode kann als Mittel zur Inszenierung eingesetzt werden, Stimmungen ausdrücken und subtile Botschaften senden. Das weiß kaum jemand so gut wie Prinzessin Kate (44), die seit jeher mit ihren Looks unter dem kritischen Auge der Öffentlichkeit steht. Auch in den vergangenen Tagen zeigte sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) wieder zu verschiedenen Anlässen und setzte dabei auf eine besondere Garderobe - die wohl alles andere als zufällig gewählt war.