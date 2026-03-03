Prinzessin Kate scheint nach der vorübergehenden Verhaftung von Andrew ihre Garderobe noch bewusster auszuwählen. Auffällig ist: Sie setzt aktuell auf Stücke, die sie bereits zu früheren Terminen getragen hat. Was dahinter steckt.

Mode kann als Mittel zur Inszenierung eingesetzt werden, Stimmungen ausdrücken und subtile Botschaften senden. Das weiß kaum jemand so gut wie Prinzessin Kate (44), die seit jeher mit ihren Looks unter dem kritischen Auge der Öffentlichkeit steht. Auch in den vergangenen Tagen zeigte sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) wieder zu verschiedenen Anlässen und setzte dabei auf eine besondere Garderobe - die wohl alles andere als zufällig gewählt war.

In bewegten Zeiten "Beständigkeit und Bescheidenheit" signalisieren Modestylistin Lisa Talbot sieht in Kates Stylings eine spezielle geheime Botschaft. Die Prinzessin setze ihre derzeitigen Looks "sehr bewusst" ein. Denn: Nach der Verhaftung ihres Schwagers Andrew Mountbatten-Windsor (66) am 19. Februar scheint die dreifache Mutter ihrer Garderobe noch sorgfältiger auszuwählen. Statt neue Stücke der Saison zu präsentieren, entschied sie sich auffallend für bewährte Lieblingsstücke und trug bei ihren vier darauffolgenden öffentlichen Auftritten alte Mäntel, Blusen und Kleider.

Im Gespräch mit der "Daily Mail" erklärte die Mode-Expertin Talbot, was dahintersteckt: "Das Recyceln von Kleidung vermittelt auf subtile Weise Beständigkeit und Bescheidenheit. Es signalisiert Kontinuität, Verantwortungsbewusstsein und Respekt vor dem Augenblick. In Situationen, in denen die öffentliche Sensibilität erhöht ist, kann Zurückhaltung oft das wirkungsvollste Stil-Statement sein." Während die gesamte Royal Family unter Beobachtung stehe, rückten modische Aspekte bei der Kleidung in den Hintergrund. "Indem sie vertraute Kleidungsstücke aus ihrer bestehenden Garderobe auswählt, beseitigt sie jegliche Ablenkung und lenkt den Fokus auf ihre Rolle und ihre Arbeit, anstatt auf ihre Kleidung."

Bei diesen Gelegenheiten griff Kate zu früheren Modestücken

In ihrer Rolle als Schirmherrin des englischen Rugby-Verbandes absolvierte die Prinzessin am 21. Februar ihren ersten Auftritt nach Andrews Verhaftung wegen des Vorwurfs von Amtsmissbrauch und wählte dafür einen kobaltblauen Mantel von Alexander McQueen. Diesen trug sie bereits am Weihnachtstag 2023 und im Dezember 2025.

Am darauffolgenden Abend begleitete sie Prinz William zu den BAFTA Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall. Dazu setzte sie auf ein rosa-fliederfarbenes Gucci-Kleid, das sie 2019 erstmals getragen hatte. Bei einer Veranstaltung der walisischen Gemeinde im Vorfeld des St. David's Day erschien sie dann einige Tage später in einem burgunderroten Mantel von Alexander McQueen, kombiniert mit merlotfarbenen Lederstiefeln von Gianvito Rossi. Diese Kombi war ebenfalls nicht neu und schon beim Staatsbesuch in Katar 2024 zu sehen.

Und auch in einem anlässlich des walisischen Nationalfeiertags am 1. März veröffentlichten Video recycelte sie. Die Prinzessin von Wales, die in dem Clip zum ersten Mal öffentlich auf Walisisch sprach, wählte ein rotes Hahnentrittkleid von Alessandra Rich. Das aus China-Krepp gefertigte Karostück mit Kragen, tiefer Taille und Faltenrock hatte sie bereits bei der Wiedereröffnung des V&A Museums in London im Jahr 2021 getragen. Diesmal ergänzte sie - wie ihr Ehemann - zu Ehren des Anlasses eine gelbe Narzisse.