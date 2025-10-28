Stylisher Auftritt in London: Elle Fanning zeigt sich in weißem Look und bauchfrei bei Premiere

Elle Fanning zog beim Screening ihres neuen Films "Predator: Badlands" in London alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin kombinierte ein weißes Crop Top mit passendem Rock und Lederjacke.

Elle Fanning (27) bewies beim UK-Screening von "Predator: Badlands" in Waterloo am Montagabend einmal mehr ihr Gespür für einen durchdachten Look. Ihr Outfit laut "Mail Online": ein maßgeschneidertes weißes Crop Top von Coach, dazu ein passender langer und weiter Rock in derselben Farbe. Die weiße Lederjacke mit den Buttons am Kragen und farblich abgesetzten Reißverschlüssen verlieh dem ansonsten minimalistischen Ensemble eine rockige Note.

Das lange blonde wellige Haar der Schauspielerin war zum lockeren Mittelscheitel frisiert. Dazu kombinierte sie ein frisches, strahlendes Make-up-Look.

Ein Science-Fiction-Abenteuer wartet

In "Predator: Badlands" übernimmt Fanning die Rolle der Thia. Der Film, der am 6. November in den Kinos startet, erzählt die Geschichte eines ungewöhnlichen Duos: Thia verbündet sich mit einem jungen Predator-Außenseiter namens Dek, gespielt von Dimitrius Schuster-Koloamatangi (24). Gemeinsam müssen die beiden auf einem tödlichen Planeten überleben und sich dem ultimativen Gegner stellen.

Zwischen Kinderstars und erwachsener Karriere

Erst kürzlich zeigte sich Elle gemeinsam mit ihrer Schwester Dakota (31), ebenfalls Schauspielerin, auf dem Cover der Oktober-Ausgabe der "Vanity Fair". In dem Interview sprachen die beiden über ihre Zeit als Kinderstars und warum sie - anders als viele ihrer Kollegen - nicht vom rechten Weg abgekommen sind. "Die Leute wollen, dass wir das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben. Sie lieben diese Erzählung", erklärte Elle im Gespräch. "Auch wenn wir jung in diesem Business waren, habe ich nicht das Gefühl, dass mir etwas entgangen ist."

Dakota steht derzeit für die Peacock-Serie "All Her Fault" vor der Kamera, während Elle neben "Predator: Badlands" auch in Joachim Triers "Sentimental Value" zu sehen ist. Die Schwestern werden erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen - in "The Nightingale", das sie gemeinsam mit Reese Witherspoon (49) auch produzieren. "Wir haben tatsächlich noch nie eine Szene zusammen gedreht", verriet Dakota.