Stylisher Auftritt in London: Elle Fanning zeigt sich in weißem Look und bauchfrei bei Premiere

Elle Fanning zog beim Screening ihres neuen Films "Predator: Badlands" in London alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin kombinierte ein weißes Crop Top mit passendem Rock und Lederjacke.
Elle Fanning (27) bewies beim UK-Screening von "Predator: Badlands" in Waterloo am Montagabend einmal mehr ihr Gespür für einen durchdachten Look. Ihr Outfit laut "Mail Online": ein maßgeschneidertes weißes Crop Top von Coach, dazu ein passender langer und weiter Rock in derselben Farbe. Die weiße Lederjacke mit den Buttons am Kragen und farblich abgesetzten Reißverschlüssen verlieh dem ansonsten minimalistischen Ensemble eine rockige Note.