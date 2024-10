1 Taylor Swift vor dem Chiefs-Spiel im Arrowhead Stadium. Foto: Imago Images/Newscom World/CSM/David Smith

Taylor Swift hat am Montag ein Spiel der Kansas City Chiefs besucht. Ihren Partner Travis Kelce feuerte sie dabei in einem stylischen Outfit an, zu dem sie ein besonderes Make-up kombinierte.











Taylor Swift (34) hat am Montag (7. Oktober) erneut ein Spiel der Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium besucht. Beim Sieg gegen die New Orleans Saints brachte die Sängerin ihrem Partner Travis Kelce (35) erneut Glück. Swift sorgt mit ihren NFL-Besuchen stets für viel Aufmerksamkeit - auch in Sachen Mode.