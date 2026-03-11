Stylischer durch den Alltag: Genug von Denim? Diese Hosen tragen wir lieber als Jeans

Jeans genießen den Ruf als zeitloser Allrounder. Doch selbst mit den verschiedensten Variationen in der Garderobe werden wir irgendwann Denim-müde. Dann sind diese Hosen gefragt.

Kaum ein Kleiderschrank kommt ohne mindestens ein Paar Jeans aus. Schließlich lassen sie sich zu den verschiedensten Styles tragen. Und doch könnten viele Outfits von einer anderen Hose profitieren. So vielseitig Jeans mit ihren unterschiedlichen Waschungen und Schnitten auch sind, bleiben sie oft eine zu sichere, wenig überraschende Wahl. Dabei steckt in vielen Outfits mehr Potenzial. Mit der richtigen Denim-Alternative wirken sie moderner und spannender. Diese Modelle zeigen, dass man eine ganze Arbeitswoche lang ohne Jeans auskommen kann.

Polka-Dot-Hosen bringen Frühlingslaune Ein Frühlingsfavorit sind Track Pants. Wer dabei an seine alte Sporthose denkt, hat nicht mit der Modewelt gerechnet. 2026 sind dem Design der Hosen keine Grenzen gesetzt. Ob bunt, clean in Schwarz oder mit Mustern wie Polka Dots - nur die Streifen erinnern noch an den sportlichen Charakter. Ein lässiger Look entsteht mit einer hochgeschlossenen Lederjacke und einer großen Pilotenbrille. Damit das Outfit seine Eleganz nicht verliert, sind Heels oder Ballerinas dazu Pflicht.

Apropos elegant: Satinhosen eignen sich ideal für cleane Office-Looks und lassen sich hervorragend mit einem Kaschmirpullover oder einer Popeline-Bluse kombinieren. Wer dazu einen hohen Pferdeschwanz trägt, kann statt eines klassischen Haargummis auch eine Schleife aus Satinband wählen. Ebenfalls stimmig wirkt ein Seidentuch, das farblich auf die Hose abgestimmt ist.

Strickhosen für maximalen Komfort

Während viele an sonnigen Frühlingstagen zu Capri-Jeans greifen würden, haben Modefans längst eine andere Hose im Blick. Eine weite Strickhose, die bis kurz unter das Knie reicht, schafft die perfekte Balance aus gemütlich und chic. Mit einem schmalen Gürtel, einem Blazer und einem Basic-Shirt steht das Outfit in wenigen Sekunden. Dazu passen etwa die angesagten Almond-Toe-Heels.

Die Coolness der Cargohosen

Ist ein legerer Look gefragt, kann eine Cargohose die Jeans problemlos ersetzen. Sie versprüht die gleiche Coolness, sticht aber aus dem Meer aus Denim heraus. Besonders trendy sind Modelle, die vom immer gleichen Olivgrün abweichen. Warum nicht mit einer violetten Hose ein Statement setzen? Mit einem roten Pulli entsteht ein Color-Blocking-Look, der mit schwarzen Accessoires abgerundet werden sollte.

Funkelndes Hosen-Highlight

Dass es nicht nur auf Partys oder zu besonderen Anlässen glitzern darf, beweisen in diesem Jahr Paillettenhosen. In Tönen wie Burgunder oder einem tiefen Blau lassen sie sich leicht in das Outfit integrieren. Wichtig ist, dass ein anderes Teil die Farbe aufgreift. Sonst wirkt die Hose schnell fehl am Platz.