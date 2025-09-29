Stylischer Auftritt: Lila Moss feiert 23. Geburtstag mit Mutter Kate und Freund in Paris

Lila Moss nutzte eine Pause von der Pariser Fashion Week, um an ihrem Geburtstag am 29. September mit den wichtigsten Menschen in ihrem Leben anzustoßen. Dabei präsentierte sie sich stilsicher im weißen Kleid.
Die Fashion Week kann warten - erst wurde gefeiert. Lila Moss (23) gönnte sich an diesem Montag eine Auszeit von den Laufstegen und Branchenpartys in Paris, um ihren 23. Geburtstag gebührend zu begehen. Schauplatz der Feierlichkeiten war laut "Daily Mail" die Brasserie Le Petit Lutetia, wo sie gemeinsam mit Mutter Kate Moss (51) und Freund Yoni Helbitz (23) zu Mittag speiste.