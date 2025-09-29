Stylischer Auftritt: Lila Moss feiert 23. Geburtstag mit Mutter Kate und Freund in Paris

Lila Moss nutzte eine Pause von der Pariser Fashion Week, um an ihrem Geburtstag am 29. September mit den wichtigsten Menschen in ihrem Leben anzustoßen. Dabei präsentierte sie sich stilsicher im weißen Kleid.

Die Fashion Week kann warten - erst wurde gefeiert. Lila Moss (23) gönnte sich an diesem Montag eine Auszeit von den Laufstegen und Branchenpartys in Paris, um ihren 23. Geburtstag gebührend zu begehen. Schauplatz der Feierlichkeiten war laut "Daily Mail" die Brasserie Le Petit Lutetia, wo sie gemeinsam mit Mutter Kate Moss (51) und Freund Yoni Helbitz (23) zu Mittag speiste.

Boho Chic und schlichte Eleganz Die Tochter des Supermodels und des Verlegers Jefferson Hack (54) bewies dabei ihr Gespür für aktuelle Trends. In einem weißen Boho-Kleid mit Lochstickerei, zu dem sie einen bunt gemusterten Gürtel kombinierte, zeigte sie sich perfekt auf den Herbst eingestimmt. Schwarze Lederstiefel mit Absatz, eine schwarze Saint-Laurent-Tasche und eine dunkle Sonnenbrille rundeten den stylischen Look ab, mit dem sie durch die Straßen der französischen Hauptstadt flanierte.

Ihr Mutter zeigte sich ebenso stilsicher und mühelos elegant. Kate Moss präsentierte sich in einer tief ausgeschnittenen cremefarbenen Satinbluse, die sie in eine hochgeschnittene olivgrüne Hose mit weitem Bein steckte. Lila Moss' Freund Yoni hielt sich farblich zurück: In lässiger brauner Jacke, weißem Shirt und dunkler Jeans begleitete der 23-Jährige die beiden Damen in einem unauffälligen Outfit. Sängerin Rosalía (33) und Jude Laws (52) Tochter Iris Law (24) sollen ebenfalls anwesend gewesen sein.

Lila hat den Weg ihrer berühmten Mutter eingeschlagen und sich mittlerweile in der Modewelt etabliert. Ihren Laufsteg-Einstand gab sie 2021 während der Pariser Fashion Week für Miu Miu. Seither arbeitet sie für verschiedene hochkarätige Marken.