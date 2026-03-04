Handtaschen sind oft eher hübsches Accessoire als praktische Begleiter. Die Bowling Bag kann beides. Die Bowling Bag verbindet beides. Ursprünglich für (Hobby-)Sportler entworfen, erobert sie jetzt die Modewelt - und überzeugt Modefans mit Funktion und Stil.

Ob Bomberjacken, Combat Boots oder Barn Jackets: Immer wieder werden ursprünglich rein funktionale Kleidungsstücke oder Accessoires zum Modetrend für alle. Jetzt ist eine Tasche im Kommen, die ursprünglich für Bowler gedacht war. Fashionbegeisterte machen sich die geräumige Größe der Bowling Bag für andere Zwecke zu Nutzen. Make-up, Bücher, Wasserflaschen und Co. lassen sich wunderbar in ihnen transportieren - perfekt für einen Shopping-Trip, einen Café-Besuch oder für den Büroalltag.

Sport trifft Eleganz Bowling Bags zeichnen sich durch ihre abgerundete Form, einen stabilen, flachen Boden und die kurzen Henkel aus. Je nach Modell ist die Tasche oben mehr oder weniger rund und kann sogar halbmondförmig sein. Oft ist auch ein Schultergurt angebracht. Da sie in allen möglichen Farben daherkommt, trifft sie die verschiedensten Geschmäcker.

Model Elsa Hosk (37) entschied sich etwa für eine Bowling Bag aus einem erdigen Orange. Mit einem langen Suede-Mantel, braunen Lederhandschuhen und spitzen Heels zeigt sie, dass sich die Tasche längst von ihrem Ursprung gelöst hat. Statt sportlich wirkt sie stilvoll und elegant.

Zwei Trends, ein Look

Auch zu legeren Outfits lässt sich die Tasche tragen. Wer den coolen City-Style bevorzugt, kombiniert eine dunkelbraune Variante zu Slouchy Boots in derselben Farbe. Helle Jeans machen den Look umso lässiger. Eine gecroppte Jacke mit Karo-Muster greift einen weiteren aktuellen Trend auf - Plaid liegt bei den Prints auch im Frühling vorn. Ist es noch zu frisch, um Haut zu zeigen, bietet eine Funnel-Neck-Jacke eine praktische Alternative.

Sportliche Mode kommt 2026 groß raus

Die Bowling Bag ist nur eins der sportlich-inspirierten Teile, die 2026 die Mode bestimmen. Auf den Laufstegen wurden bereits Windbreaker in frischen Farben, wetterfeste Röcke und Trackpants vorgestellt. Auch Tennisröcke und Reitstiefel begeistern in diesem Jahr wieder die Fashion-Welt.