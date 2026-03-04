Handtaschen sind oft eher hübsches Accessoire als praktische Begleiter. Die Bowling Bag kann beides. Die Bowling Bag verbindet beides. Ursprünglich für (Hobby-)Sportler entworfen, erobert sie jetzt die Modewelt - und überzeugt Modefans mit Funktion und Stil.
Ob Bomberjacken, Combat Boots oder Barn Jackets: Immer wieder werden ursprünglich rein funktionale Kleidungsstücke oder Accessoires zum Modetrend für alle. Jetzt ist eine Tasche im Kommen, die ursprünglich für Bowler gedacht war. Fashionbegeisterte machen sich die geräumige Größe der Bowling Bag für andere Zwecke zu Nutzen. Make-up, Bücher, Wasserflaschen und Co. lassen sich wunderbar in ihnen transportieren - perfekt für einen Shopping-Trip, einen Café-Besuch oder für den Büroalltag.