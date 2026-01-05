2026 müssen zarte Töne Knallfarben weichen. Vor allem Cerulean kommt groß raus. Wer die leuchtende Farbe tragen will, muss nicht erst auf den Sommer warten. Richtig gestylt passt sie in alle Jahreszeiten.

2026 wird knallig. Zwar hat Pantone das unscheinbare Weiß namens "Cloud Dancer" zur Farbe des Jahres gekürt, doch die Farbtrends haben mehr zu bieten. Allen voran das leuchtende Cerulean hat jetzt seinen großen Moment. Die himmelblaue Farbe, auch als Coelinblau bekannt, macht an grauen Wintertagen gute Laune.

Frisch, klar, optimistisch Wer "Der Teufel trägt Prada" gesehen hat, hat die Farbe noch genau vor Augen - dank der ikonischen Szene, in der Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) ihre Assistentin Andy (Anne Hathaway, 43) über die Farbe ihres Pullovers aufklärt. "Was du aber nicht weißt, ist, dass dieser Pullover nicht einfach nur blau ist. Er ist nicht türkis. Er ist nicht lapisblau. Er ist eigentlich cerulean", erklärt Priestly.

Pünktlich zum zweiten Film ist die Farbe wieder Trend. Der Ton passt perfekt zum neuen Jahr, das mit mutigen Nuancen überrascht. Ceruleanblau wirkt klar, frisch und bringt Optimismus in das Jahr 2026. Dazu lässt es sich für jede Jahreszeit passend stylen.

Styles für Winter und Frühling

An Wintertagen setzen Handschuhe und ein Schal in Cerulean frische Akzente. Bei Sonnenschein kommt die Farbe besonders gut zur Geltung. Für extra Wärme lässt sich der Schal auch um den Kopf binden. Eine cremefarbene Felljacke balanciert die Farbe gut aus, eine helle Jeans rundet den Look ab. Wie die meisten Blautöne harmoniert Cerulean mit Braun. Eine mochabraune Tasche sowie passende Sneaker oder Stiefeletten sind hier die passende Wahl.

Geht es langsam auf den Frühling zu, bietet sich ein blauer Cardigan an. Eine weiße Wide-Leg-Hose und Loafer machen den Look modern, während ein Rock mit Spitzensaum verspielter wirkt. Zum Rock passen je nach Anlass und Wetter Sneaker, Mules oder Sandalen. Mit einer Schleife in Cerulean oder einem Haarclip entsteht ein entspannter Style, der sowohl casual als auch chic wirkt.

Die Knallfarbe im Sommer und Herbst tragen

Im Sommer spiegelt das Blau perfekt die Farbe von Pool und Meer wider. Bikinis, Flip-Flops oder gemusterte Strandkleider greifen den Trend auf. Wer nicht genug von Knallfarben bekommen kann, trägt dazu Accessoires in Koralle. Von Sonnenhut über große Beach Bags bis zu Armbändern darf alles strahlen.

Im Herbst rückt Cerulean dann wieder in den Hintergrund und lässt neutralen Tönen den Vortritt. Mit Accessoires wie Gürteln, Strümpfen oder Ketten bleibt die Trendfarbe sichtbar, ohne zu viel Raum einzunehmen.