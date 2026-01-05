2026 müssen zarte Töne Knallfarben weichen. Vor allem Cerulean kommt groß raus. Wer die leuchtende Farbe tragen will, muss nicht erst auf den Sommer warten. Richtig gestylt passt sie in alle Jahreszeiten.
2026 wird knallig. Zwar hat Pantone das unscheinbare Weiß namens "Cloud Dancer" zur Farbe des Jahres gekürt, doch die Farbtrends haben mehr zu bieten. Allen voran das leuchtende Cerulean hat jetzt seinen großen Moment. Die himmelblaue Farbe, auch als Coelinblau bekannt, macht an grauen Wintertagen gute Laune.