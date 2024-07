Styling-Tipp: Wet Hair Look: Warum das die perfekte Sommer-Frisur ist

Wer im Sommer offene Haare tragen, aber keine lästigen Strähnen im Gesicht haben möchte, findet hier Styling-Inspiration: Der Wet Hair Look ist angesagt - und steht jeder Frau.

Der Wet Hair Look ist zurück und erobert 2024 erneut die Modewelt. Dieser trendige Stil, der an nasses, frisch gewaschenes Haar erinnert, bietet eine Mischung aus Eleganz und Lässigkeit. Prominente und Modenschauen weltweit setzen auf diesen auffälligen Look, der sich sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe eignet.

Vorbereitung ist alles

Der Schlüssel zum perfekten Wet Hair Look liegt in der Vorbereitung und der Wahl der richtigen Produkte. Zunächst wird das Haar gründlich gewaschen und leicht handtuchtrocken gelassen. Hierbei ist es wichtig, dass das Haar noch feucht ist, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Um den Wet Hair Look zu stylen, werden spezielle Produkte benötigt. Ein Gel oder eine Styling-Creme mit Glanz-Effekt sind unerlässlich. Diese Produkte sorgen nicht nur für den optisch nassen Look, sondern auch für den notwendigen Halt. Eine kleine Menge wird gleichmäßig im Haar verteilt, wobei darauf geachtet wird, dass das Produkt vom Ansatz bis in die Spitzen eingearbeitet wird.

Styling-Methoden: Glatt oder lockig

Der Wet Hair Look kann auf verschiedene Weisen gestylt werden. Für einen sleek und eleganten Look wird das Haar eng am Kopf anliegend nach hinten gekämmt. Hierbei hilft ein feinzahniger Kamm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Wie das Endergebnis aussehen kann, zeigt unter anderem Sängerin Dua Lipa (28) auf Instagram.

Alternativ kann das Haar seitlich gescheitelt und locker nach hinten gestylt werden, wie bei Model Leni Klum (20). Unter Umständen mit schmalen Spangen arbeiten.

Wer von Natur aus wellig oder gar lockiges Haar hat, kann stattdessen Beach-Waves stylen. Dafür neben Haargel für den Ansatz, auf Locken-Creme für die Längen setzen. Diese in die Handflächen geben, verreiben und in die Haarspitzen kneten. Gegebenenfalls noch einen Lockenstab verwenden - aber vorsichtig, um die Spitzen nicht zusätzlich zu schädigen.

Klarer Vorteil des Wet Hair Looks: Das Gesicht ist frei von lästigen Haarsträhnen, was uns vor allem an heißen Sommertagen zugutekommt.