Style-Guide für den Alltag: Der transparente Rock: Ein gewagter Sommer-Trend erobert die Modewelt

1 Die Influencer-Zwillinge Idunn und Sofie Vollan bei der Stine Goya Spring-Summer 2024 Show in Kopenhagen in transparenten Röcken. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Mutige Mode-Fans wagen jetzt den Durchblick: Transparente Röcke sind der heißeste Trend des Sommers 2024. Dieser Style-Guide inspiriert zu spannenden und aufregenden Alltagslooks - sowohl tagsüber als auch abends.











Sie sind leicht, luftig und unwiderstehlich: Transparente Stoffe zählen zu den größten Modetrends des Jahres 2024. In diesem Sommer haben vor allem Röcke aus durchsichtigen Materialien die Herzen von Designern, Influencern und It-Girls im Sturm erobert. Dieser Style-Guide zeigt mutigen Mode-Fans, wie sie diesen aufregenden Look stilvoll in ihren Alltag integrieren können.