Die Band Dorfrocker bei einem Auftritt – ursprünglich sollte sie vor Stuttgarter Studierenden spielen.

Dass man mit einer Band, die Songs wie „Die Glöcknerin von Dingolfing“, der sich mit weiblichen Oberweiten beschäftigt oder „Schick den Klimakleber nach Katar“ in teilweise woken, linksgrünen Studentenkreisen keinen Eindruck schindet, dürfte jedem klar gewesen sein, aber darum ging es der Studierendenvertretung Stuttgart (Stuvus) auch gar nicht. Als diese mitteilte, dass anlässlich der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen eine „Auswahl mehrerer Künstler aus verschiedenen Genres an verschiedenen Tagen möglichst viele Studierende ansprechen“ sollte, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Band Dorfrocker, die dort am Donnerstag hätte auftreten sollen, wurde wieder ausgeladen. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.