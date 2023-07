1 Ab dem 22. März könnte die Außengastronomie wie hier am Schlossplatz wieder öffnen – aber ohne Weiteres nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Am Tag nach den neuen Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz gibt es in der Gastronomie viele offene Fragen – und auch offene Kritik. Für den Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg, Daniel Ohl, ist das „enttäuschend und nicht akzeptabel. Statt eine konkrete Öffnungsperspektive für Betriebe und Beschäftigte in Gastronomie und Hotellerie aufzuzeigen, haben die Regierungschefs das Thema nur vertagt“. Ein kleines Fenster immerhin tut sich auf: Ab dem 22. März könnte die Außengastronomie öffnen – wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Bei einer stabilen oder sinkenden Inzidenz von unter 100 könnte eine Außenbewirtung mit Terminbuchung und bei mehreren Haushalten am Tisch mit tagesaktuellem Schnelltest möglich sein.