Stuttgarts Torschützenkönige (letzter Teil): „Ich muss laut sein, um erfolgreich zu sein“

1 Der Bezirksliga-Torschützenkönig: Plattenhardts Fatih Özkahraman mit 29 Toren Foto: Torsten Streib

Fatih Özkahraman ist nach 46 Jahren der letzte Torschützenkönig in der Bezirksliga Stuttgart und erhält dafür die Torjägerkanone unserer Zeitung. Der Stürmer startet mit dem TSV Plattenhardt den nächsten Anlauf Richtung Landesliga.











Fatih Özkahraman wechselte im vergangenen Sommer vom Landesligisten JC Donzdorf zum Bezirksligisten TSV Plattenhardt und markierte prompt 29 Tore. So viele wie kein anderer in der Liga. Damit sicherte er sich auch die Torjägerkanone unserer Zeitung. „Wobei meine Leistung und Trefferquote in der Rückrunde schwächer geworden sind“, sagt der 36-Jährige bei der Überreichung der Kanone.