Stuttgarts Torschützenkönige: Der Tore-Zulieferer vom Dienst auf Abwegen

1 Den Ball und das Tor bestens im Visier: Kai Schwägerl. Foto: Günter Bergmann

Kai Schwägerl kommt aus dem Mittelfeld und bedient für gewöhnlich seine Stürmer. Dies machte er in der abgelaufen Saison in der Kreisliga B, Staffel 3, zwar auch, erzielte aber zudem die meisten Tore für den Meister MTV Stuttgart II und in der ganzen Staffel.











Torjäger sind in der Regel heiß auf Treffer. Nicht so Kai Schwägerl. Der Mann vom Meister der Staffel 3 , MTV Stuttgart II, freute sich bislang viel mehr darüber, seinen Mitspielern durch schöne Pässe die Gelegenheit zum Toreschießen zu eröffnen. „Ich liebe es, die Vorbereitung zu leisten, das ist meine Stärke“, sagt der 27-Jährige. Und in der Meistersaison betätigte er sich auch als Zulieferer von 16 der insgesamt 161 MTV-Treffer. Für 28 Jubelmomente zeichnete er selbst verantwortlich. Nicht nur Höchstwert der Liga, sondern auch persönliche Bestleistung. Tore habe er zwar schon immer geschossen, aber nicht so üppig wie in der abgelaufenen Saison, konstatiert Schwägerl, der nicht an vorderster Front, sondern im Mittelfeld seine fußballerische Heimat hat.