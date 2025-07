Stuttgarts Torschützenkönige: Blindes Verständnis und Vereinstreue

Torjäger Sinan Altay bleibt trotz des verpassten Aufstiegs beim VfL Stuttgart. Mit einem Spieler versteht er sich seit der Jugend nur durch Blickkontakt.











Wenn Sinan Altay und Halit Özcelik Blickkontakt aufgenommen haben, dann geht alles automatisch. Özcelik, gelernter Außenverteidiger und aktuell auf der Sechs beim VfL Stuttgart beheimatet, schlägt eine halbhohe Flanke in den Lauf von Stürmer Altay, der den Ball nur noch verwerten muss. „Wir spielen seit der Jugend zusammen und verstehen uns blind“, sagt Altay, der mit 35 Treffern zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig seiner Staffel wurde. Im vergangenen Jahr traf er in der Staffel 5 23 Mal, jetzt ging er für den VfL Stuttgart in der Staffel 1 auf Torejagd.