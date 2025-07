Stuttgarts Torschützenkönige: Bezirksliga Top-Torjäger Perhanidis: „Ich habe viel Selbstvertrauen“

1 Aristidis Perhanidis war mit 40 Toren bester Schütze der Bezirksliga. Foto: Torsten Streib

Mit 40 Toren war Aristidis Perhanidis der erfolgreichste Schütze in der abgelaufenen Saison der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen – und somit der erste Torschützenkönig der neu eingeteilten Staffel nach der Bezirksreform. Damit sicherte sich der 30-jährige Stürmer des Bezirksliga-Meisters TSV Plattenhardt, der in Fellbach wohnt, verheiratet ist und als Lagerist arbeitet, auch die Torjägerkanone unserer Zeitung. „Die wollte ich schon immer haben“, sagt Perhanidis im Gespräch, gibt aber auch zu: Seine Mitspieler hätten ihm gegen Ende der Saison die Bälle so aufgelegt, dass es auf jeden Fall zum Gewinn der Trophäe reiche.