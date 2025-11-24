Stuttgarts Staatsorchester spielt: Von Ewigkeit zu Ewigkeit

Cornelius Meister dirigiert Werke von Richard Strauss und von Ivan Danko, dem Oboisten des Staatsorchesters Stuttgart
Es ist ein Kommen und ein Gehen. „Ich bin’s!“, ruft ein junger Herzensbrecher, springt auf die Bühne, lebt, liebt, genießt, und am Ende bleibt ein kleines Häuflein Asche. „Das war’s!“, seufzt ein Sterbender, schließt die Augen, blickt zurück in Liebe und gleitet hinüber ins Licht. Richard Strauss hat beides in Töne gesetzt: das exzessive Leben des Don Juan ebenso wie den Tod und die Verklärung eines unbekannten Menschen. Das Staatsorchester führt unter Cornelius Meisters Leitung die Tondichtungen op. 20 und op. 24 des gerade 25-jährigen Komponisten auf, und vom ersten Takt des „Don Juan“, in den der Dirigent förmlich hineinspringt, bis zum gleißenden C-Dur der anderen Welt hat das Konzert Idee, Zug, Spannung und hohe Intensität.