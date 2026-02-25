Stuttgarts schönste Bauten: 18 inspirierende Architektur-Spaziergänge in Stuttgart

Architektur to go: In der Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart“ zeigen wir die interessantesten Wohnhäuser, Villen und öffentlichen Gebäude – und andere Architekturperlen.
Der Fernsehturm gilt als einer der schönsten Türme der Welt, die Weißenhofsiedlung in Stuttgart ist weltberühmt und steht seit 2016 auf der Unesco-Weltkulturerbeliste? Hat das revolutionäre Bauen auf die Stadt ausgestrahlt? Was ist seit her entstanden – und was für interessante Bauten gab es früher schon? Gebaut wurde in der Stadt im 19. Jahrhundert auch jede Menge. Und manche Villen und Mehrfamilienhäuser stehen bis heute ausgezeichnet da.