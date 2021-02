1 Oberbürgermeister Frank Nopper plädiert für die Wiederbelebung der Stadt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei stabilen Inzidenzen hält Stuttgarts Oberbürgermeister weitere Öffnungen auch im Handel, der Gastronomie und der Kultur für denkbar.

Stuttgart - Seit dem 14. Februar 2021 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Coronainfektionen in Stuttgart unter dem Schwellenwert von 35. Im Bundesvergleich der Großstädte erreiche die Landeshauptstadt damit die zweitniedrigste Inzidenz, hat Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Freitag bekannt gegeben. „Diese Werte sind gerade auch der Achtsamkeit der Stuttgarterinnen und Stuttgarter zu verdanken und deren Bereitschaft, die Corona-Einschränkungen mitzutragen“, so der OB.

Nopper mahnt zur Vorsicht

Nopper begrüßte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Testoffensive von Stadt, Land und Bund als wertvolle Unterstützung zur Eindämmung der Pandemie. Der OB weiter: „Wir alle müssen trotz der verbesserten Inzidenzwerte dennoch sehr vorsichtig bleiben – auch und gerade bei steigenden Temperaturen.“ Allerdings fordert er auch weitere Lockerungen: „Wenn die Inzidenzwerte stabil bleiben, müssen Bund und Land, welche die Corona-Regeln anordnen, dann auch über die Öffnung von Kindertagesstätten und Schulen hinaus schrittweise und unter Einhaltung von Hygienevorschriften mit der Öffnung von Einzelhandel, Gastronomie und Kultureinrichtungen fortfahren. Auch die vorsichtige Öffnung von Rathäusern und Verwaltungsstellen könnte über das gegenwärtige System der Terminvereinbarungen hinaus erfolgen.“

Öffnung ist „vertretbar“

Nopper mahnt zudem „klare und für Bevölkerung und Wirtschaft nachvollziehbare Kriterien“ an, an denen Bund und Land ihre Corona-Entscheidungen ausrichteten: „Erstrebenswert ist ein verlässlicher Stufenplan für Öffnungen und, bei ungünstiger Entwicklung, umgekehrt auch für Schließungen. In einer Abwägung zwischen den enormen psychischen und wirtschaftlichen Folgen und der Gefahr eines dritten Lockdowns ist in der gegenwärtigen Lage eine Öffnungsperspektive vertretbar“, so Nopper.

Testzentrum sucht Mitarbeiter

In der kommenden Woche sollen die Antigentests starten. Mit deren Organisation ist das Stuttgarter Corona-Testzentrum am Cannstatter Wasen beauftragt. Deshalb werden dort ab sofort wieder Studierende und Examinierte aller Studienrichtungen gesucht, die für 15 Euro pro Stunde zwischen 7.15 und 13.45 Uhr bei den Tests an Schulen und Kindergärten mithelfen. Sie werden vom Gesundheitsamt geschult. Bewerbungen können per Mail an a.wertenauer@aerzteschillerplatz.de gerichtet werden.

