Stuttgarts neuer Mister S-Bahn: „Wir müssen die Menschen wieder für den ÖPNV begeistern“

Daniel Deubel, neuer für die S-Bahn zuständiger Direktor beim Regionalverband, will mit Transparenz, Zuverlässigkeit und neuen Ideen die Menschen zurück in die S-Bahn holen.
Mit dem Rad durch den Berufsverkehr: So beginnt für Daniel Deubel der Arbeitstag. Der neugewählte Leitende Direktor für Wirtschaft und Infrastruktur beim Regionalverband, in dessen Zuständigkeit die kriselnde S-Bahn fällt, will mit Transparenz und Zuverlässigkeit erreichen, dass bald wieder mehr Menschen auf die Schiene setzen.