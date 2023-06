1 Hier wächst zusammen, was unvereinbar schien. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Stuttgart - Im Brunnenwirt ist der Schweinebauch scharf und die Dame am Grill in Wallung. „Überhaupt nichts los, einzige Katastrophe, abends lohnt es sich gar nicht mehr aufzumachen“, sagt sie und gibt dem Klassiker unter Stuttgarts Stehimbiss-Gerichten noch einmal ordentlich Pfeffer mit auf den Weg unter der Plexiglasscheibe hindurch zu einem einsamen Kunden. Weil Sexbars, Kiezkneipen, Restaurants und Cocktailläden im Leonhardsviertel ihren Indoor-Betrieb coronabedingt von Herbst an zum zweiten Mal einstellen mussten, ist auch im bekanntesten Nachtschwärmer-Imbiss der Stadt alles auf Sparflamme gedreht.