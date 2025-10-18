Stuttgarts marode Brücken: 125 Tonnen Stahl – Ersatzbau für die Rosensteinbrücke kommt per Schiff

Die 70 Meter lange Neckarquerung für Fußgänger und Radfahrer wird komplett im Plochinger Hafen vorgefertigt. In der Nacht auf 27. Oktober wird die neue Brücke per Schiff angeliefert.
Es ist ein ungewöhnlicher Anblick: Direkt neben dem Verwaltungsgebäude steht im Plochinger Hafen eine riesige Stahlbrücke. Doch diese führt nicht etwa über den Neckar, vielmehr steht sie im Schatten von Meter hohen Schrottbergen direkt neben dem Wasser. Was zunächst skurril anmutet, hat einen bedeutenden Hintergrund. Schließlich handelt es sich um den Ersatzbau für die Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt. In gut einer Woche soll diese per Schiff nach Stuttgart verfrachtet und mit einem riesigen Kran eingehoben werden.