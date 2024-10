Stuttgarts Klimaziel bis 2035: Was bedeutet eigentlich Klimaneutralität?

Was bedeutet eigentlich Klimaneutralität?

Wer zu Fuß durch Stuttgart geht, ist besonders emissionsarm unterwegs.

Zurzeit wird diskutiert, ob Stuttgart es schafft, bis 2035 klimaneutral zu werden. Aber was bedeutet überhaupt Klimaneutralität? Und wie soll diese erreicht werden, solange es Menschen gibt? Eine einfache Erklärung.











Manche Begriffe tauchen irgendwann auf – und so richtig verstehen viele sie nicht. Klimaneutralität ist einer dieser Begriffe. In den vergangenen Jahren haben viele Städte, Bundesländer und Länder sich Ziele gesetzt, bis wann sie die Klimaneutralität erreichen wollen. In Stuttgart ist es das Jahr 2035. Und zurzeit wird viel diskutiert, ob die Struktur innerhalb der Verwaltung dafür geeignet ist, das zu schaffen.