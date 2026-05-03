Die Hälfte der im Stuttgarter Nightlife tätigen Betriebe sehen ihre Existenz bedroht. Für 43 Prozent davon sind Lärmkonflikte die Ursache der Gefährdung, so ist es der nachtökonomischen Studie Stuttgart von 2023 zu entnehmen. Das ist vor dem Hintergrund von stadtgeschichtsträchtigen Streitigkeiten rund um den Zollamt Club (später auch Kulturinsel), das Icecafé Adria oder auch die Uhu Bar im vergangenen Jahr, kaum verwunderlich. Reibereien zwischen Nightlife-Gastronomien und Anwohnern haben in Stuttgart Tradition.

Doch das will man in Stuttgart nicht mehr einfach so hinnehmen und versucht, zielgerichtete Hebel zu entwickeln, mit deren Hilfe man der Konflikte Herr werden kann. So hat es sich die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt vorgenommen. Denn Zustände wie in Heidelberg will man möglichst vermeiden.

Drohende Sperrzeiten: Das „Heidelberger Szenario“ vermeiden

Kurzer Ausflug: Der Streit zwischen Gastronomien und Anwohnern in der Heidelberger Altstadt, insbesondere der Unteren Straße, die durch ein reiches Angebot an Kneipen und Bars geprägt ist, hat sich letztendlich bis zum Bundesverwaltungsgericht hochgeschaukelt. Und der Zwist ist nicht gut für die Gewerbebetreibenden der Studentenstadt ausgegangen. Summa summarum sind die Sperrzeiten für Gastronomien in der Altstadt unter der Woche, seit Bekanntgabe der Entscheidung im Februar 2026, nun auf Mitternacht, am Wochenende auf 1 Uhr verlängert worden. Das soll in Stuttgart nicht passieren.

Einer der neuen Hebel, der eine derartige Zuspitzung verhindern soll, ist im vergangenen Jahr in Bewegung gesetzt worden: Das Förderprogramm „Infrastrukturfonds Schallminderung“ der Stadt mit einem Topf von 100.000 Euro ist unter Stuttgarter Clubs und Livespielstätten ausgeschrieben worden. Gefördert werden Projekte, die dem Schallschutz in verschiedenster Weise dienen. „Voraussetzung für eine Förderung war, dass ein Problem bezüglich Lärm mit der Nachbarschaft feststellbar sein musste“, erklärt Maximilian Frey, Projektleitung der Koordination Nachtleben der städtischen Wirtschaftsförderung. Der Punkt dürfte den wenigsten Clubs schwergefallen sein.

Vom Subwoofer bis zur Wand: So investiert die Stadt in Schallschutz

„Es gingen zehn Anträge ein, fünf konnten wir mithilfe einer Jury auswählen. Das sind Climax Institutes, Fridas Pier, Im Wizemann, Kulturzentrum Merlin und der Lehmann Club.“ Geld gab es für unterschiedlichste Methoden zur Schallminderung: Schallschutzvorhänge und Schalldämmung beim Climax, ein gerichtetes Beschallungssystem auf Fridas Pier, eine Schallschutz-Schleuse im Wizemann, gerichtete Subwoofer im Lehmann Club und die Erweiterung einer Lärmschutzwand inklusive begrünter Überdachung beim Merlin in Stuttgart-West.

Oft ist es im Merlin auch ruhig und leise, doch wenn Konzerte stattfinden und es lauter wird, sollen die neuen Nachbarn künftig durch die Erweiterung der Schallschutzwand besser geschützt sein. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt/Christoph Schmidt

Am Fall Merlin zeigt sich die Absurdität der Einzelfälle, mit denen sich Clubs und Live-Spielstätten beim Thema Schallschutz teils konfrontiert sehen: Ans Kulturzentrum Merlin im Stuttgarter-Westen rückt eine neue Wohnbebauung nah heran. Die Lärmschutzwand, die deswegen zwischen den Parteien hochgezogen wurde, ist jedoch nicht hoch genug, um auch die oberen Wohnungen vor Konzert-Lärm zu schützen. Wie das sein kann? Die Mindesthöhe, für deren Berechnung Schallschutzvorschriften seitens des Bundes sowie der Bebauungsplan zurate gezogen werden, wird mit der knapp einen halben Meter zu niedrigen Wand eingehalten. Die rein formale Betrachtung geht zwar an der akustischen Realität vorbei, aber der Investor ist seiner Pflicht zum Schallschutz nachgekommen. „Da ist Konflikt vorprogrammiert“, sagt Maximilian Frey. Um es nicht so weit kommen zu lassen, bekommt das Merlin also einen höheren Schallschutz mit Begrünung bezuschusst.

Das Club-Kataster: digitale Geheimwaffe gegen fatale Planungsfehler

Ein Club-Kataster für die Stadt Stuttgart, an dem die Koordination Nachtleben gemeinsam mit dem Kulturamt gerade arbeitet und das die unterschiedlichen kulturellen Nutzungen der jeweiligen Gebäude aufzeigt, soll künftig solche Problematiken vermeiden. „In den Baurechtsdaten, die von Investoren zurate gezogen werden, werden kleine Kultureinrichtungen mit Lautstärke, also Kulturzentren oder Clubs, nicht explizit aufgeführt“, erklärt Torsten von Appen, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart. Die Baurechtsdaten geben lediglich Infos zu den Grunddaten, zum Baurecht des Nachbarn und zu großen Hochkulturorten wie der Oper oder Theatern her. Die meisten Investoren wissen also nicht, wenn sie neben einem Club bauen und nehmen auch keine dementsprechenden Lärmschutzmaßnahmen vor. Das kostenfreie Angebot, vorab ins Beratungsgespräch mit der Wirtschaftsförderung zu gehen, haben meist nur lokale oder regionale Investoren auf dem Schirm.

Wo Oper und das Staatstheater in Stuttgart lokalisiert sind, ist den Baurechtsdaten zu entnehmen. Wo ein Club steht, leider nicht. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Förderprogramme rund um den Schallschutz allein sind also noch kein Allheilmittel für alte und sich neu anbahnende Konflikt zwischen Anwohnern und Clubs. „Wir brauchen eine Strategie mit mehreren Instrumenten, die zur jeweiligen Stelle und zur jeweiligen Phase passen“, beteuert Maximilian Frey. Jeder Streit hat seine individuellen Parteien und Einflussfaktoren, genau deswegen ist einerseits die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ämtern, andererseits der Austausch mit anderen Städten, die mit denselben Konflikten im Nachtleben zu kämpfen haben, unerlässlich. Zum Beispiel in der neuen IG Nacht Konsil, einem Zusammenschluss von Nachtbürgermeistern und Nachtbeauftragten, bei der Frey Sprechervertreter ist. „Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern kann aus dem Erfahrungsschatz anderer Städte lernen“, sagt der Stuttgarter. „Wir möchten mit dem Wissen, das wir auf kommunaler Ebene sammeln, Ideen und Konzepte weiterentwickeln und das auf Landes- sowie Bundesebene weiterzutragen.“

Nachtökonomie: Warum jeder Euro im Club der Stadt 17 Cent extra bringt

Warum der ganze Aufwand? „Die Stadt macht nicht um 18 Uhr Schluss“, sagt Torsten von Appen, „sie lebt 24 Stunden am Tag.“ Vor allem wirtschaftet sie 24 Stunden am Tag: 9,5 Mio. Gäste im Jahr besuchen Stuttgarter Bars, Kneipen, Clubs und Discotheken. Die „getränkegeprägte Gastronomie“, wie sie in der nachtökonomischen Studie von 2023 genannt wird, macht jährlich 92 Mio. Euro Umsatz und trägt damit wesentlich zur Nachtökonomie Stuttgarts bei. „Das ist ein Wirtschaftsfaktor, den man nicht einfach außer Acht lassen kann“, betont von Appen. Denn eine florierende Nachtökonomie wirkt sich wiederum indirekt positiv auf Einzelhandel, Hotellerie und Mobilität aus. Für jeden ausgegebenen Euro im Stuttgarter Nachtleben werden weitere 17 Cent obendrauf generiert. Vom immateriellen Mehrwert ganz zu schweigen.

Ob der Topf in Zukunft noch Geld hergibt, um ein weiteres Schallschutzförderprogramm zu finanzieren, steht noch in den Sternen, gespart wird überall. „Ob es wieder ein Schallschutzförderprogramm geben wird, lässt sich derzeit nicht verbindlich sagen“, sagt von Appen. „Klar ist aber: Der Infrastrukturfonds Schallminderung hat gezeigt, dass solche Instrumente helfen können, Nutzungskonflikte zu entschärfen und kulturelle Infrastruktur in Stuttgart zu stabilisieren.“ Das sieht man auch auf höherer Ebene so: Das Bundesschallschutzprogramm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, das sich ebenfalls speziell an Clubs richtet, ist im Januar 2026 mit einem Topf von 3 Mio. Euro an den Start gegangen.