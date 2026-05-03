Lärm-Zoff gefährdet fast jeden zweiten Club in Stuttgart. So will die Stadt verhindern, dass Stuttgart zum zweiten Heidelberg wird.
Die Hälfte der im Stuttgarter Nightlife tätigen Betriebe sehen ihre Existenz bedroht. Für 43 Prozent davon sind Lärmkonflikte die Ursache der Gefährdung, so ist es der nachtökonomischen Studie Stuttgart von 2023 zu entnehmen. Das ist vor dem Hintergrund von stadtgeschichtsträchtigen Streitigkeiten rund um den Zollamt Club (später auch Kulturinsel), das Icecafé Adria oder auch die Uhu Bar im vergangenen Jahr, kaum verwunderlich. Reibereien zwischen Nightlife-Gastronomien und Anwohnern haben in Stuttgart Tradition.