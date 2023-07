„Erschöpft, aber glücklich“. Drei Wörter genügten Andrea Junker, gemeinsam mit einem Organisationsteam aus Spielerinnen und Spielern der aktiven Mannschaften mit federführend auch beim diesjährigen Sommerfest der Handballspielgemeinschaft Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See, am vergangenen Sonntagabend „nach zwei einfach tollen Handball-Tagen“ auf dem Gelände des TSV Münster. Fast 60 Kinder- und Jugendteams von der F-Jugend bis zur A-Jugend waren bei Stuttgarts größtem Handball-Jugendturnier am Start – selbst für den erfahrenen Turnier-Lenker Joachim Hoffmann „schon eine Herausforderung“.

Bühne für erste Schiedsrichter-Schritte

Für die Ca-Mü-Max-Verantwortlichen um Wolfgang Junker nicht weniger anspruchsvoll: Unter Betreuung durch den Handballbezirk Rems-Stuttgart zeigten am Samstag Schiedsrichter-Anwärterinnen und Schiedsrichter-Anwärter ihr Können – „und sie haben das alle wirklich gut gemacht“, freute sich Junker.

Handball verbindet – dies bestätigte am Samstagnachmittag auch das Turnier der Freizeitmannschaften. Ringer, Fußballer oder Faschingsaktive auf dem Handballfeld – „das ist doch immer wieder etwas Besonderes“, schmunzelte Joachim Hoffmann am Samstagabend.

Am Sonntag zeigten sich nicht nur die HSG-Lenker begeistert von der Spielfreude der weiblichen und männlichen D- bis F-Jugendteams. Ausgeglichen besetzte Teams, die „über wirkliches Miteinander zum Ziel kommen – was will man mehr!“, freute sich Andrea Junker, selbst als Trainerin bei der HSG Ca-Mü-Max aktiv. Lob gab es denn auch von einem Profi: Jan Forstbauer, einst selbst mit ersten Handball-Schritten in Cannstatt aktiv, und nach Stationen unter anderem in Melsungen nach sechs erfolgreichen Jahren mit dem HSV Hamburg Handball seit vergangener Saison im rechten Rückraum des TVB Stuttgart aktiv, übernahm am Sonntag „sehr gern“ die Siegerehrung der F-Jugend. Das Auswärtstrikot der Nummer 23 war bei der Tombola des Ca-Mü-Max-Fördervereins um Tanja Gruseck bereits einer der Hauptpreise gewesen.

Zusammenhalt bewegt

„Wir würden uns freuen, Euch im nächsten Jahr wieder hier begrüßen zu können“ – der allen Mannschaften von Joachim Hoffmann über Lautsprecher mitgegebene Satz könnte Wirkung zeigen – auch „Dank des tollen Engagements der Spielerinnen und Spieler unserer Aktiven-Teams und auch vieler Eltern vom Auf- und Abbau bis hin zum Verkauf an unseren Ständen“, wie HSG-Jugendleiterin Carolin Eppeler am Sonntagabend betonte.