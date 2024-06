1 David Vukovic (links) hat in der Kreisliga A, Staffel 1, insgesamt 41 Tore erzielt. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der 22-jährige Stürmer des Meisters Croatia Stuttgart hat zu alter Treffsicherheit zurückgefunden und in der Kreisliga A, Staffel 1, die meisten Tore erzielt.











Er ist der Topballermann der gesamten Kreisliga A Stuttgart: David Vukovic vom Dominator-Meister der A1, Croatia Stuttgart. 41 Treffer in 24 Spielen bedeutet einen Schnitt von rund 1,7 Toren pro Partie. Kein Zufall. Bereits in der Spielzeit 2021/22 war er äußerst treffsicher. Im Trikot des FSV Waldebene Ost netzte er 36 mal ein – ligaintern bedeutete das damals den zweitbesten Wert. Und dazwischen? „Oh je, eine Katastrophensaison“, sagt der 22-Jährige. Nach dem Wechsel in die Bezirksliga zu Croatia herrschte für den torverwöhnten Angreifer absolute Torflaute, stand der Zähler gerademal bei zwei – insgesamt stieg Croatia aufgrund einer ganz schwachen Vorrunde ab. Als chaotisch und planlos mit einem hohen Trainerverschleiß bezeichnet er die damalige Runde, was mächtig an seinem Selbstvertrauen genagt habe. Einen Meter vor dem Tore habe er zehn Meter drüber geschossen – und „das nicht nur einmal“, schmunzelt Vukovic mittlerweile darüber.