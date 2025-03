Stuttgarts Beauftragter für Integration geht: Experte warnt – „Werden unattraktiv für Fachkräfte, nicht für Geflüchtete“

1 Gari Pavkovic in seinem Büro im Tagblattturm. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Entwicklung der Integrationspolitik in Stuttgart ist eng mit dem Namen Gari Pavkovic verbunden. 24 Jahre lang war er Integrationsbeauftragter. Trotz schwieriger Verhältnisse und polarisierter Debatte glaubt er nicht an einen strengen Kurswechsel der Politik.











Fast zweieinhalb Jahrzehnte hat Gari Pavkovic die Integrationspolitik der Landeshauptstadt mitgeprägt. Nun geht er in den Ruhestand. Obwohl die Integrationsdebatten härter geworden sind und es viele Herausforderungen gibt, glaubt Pavkovic nicht an einen grundlegenden Wechsel in der Integrationspolitik. Die Alternativen hätten fatale Folgen.