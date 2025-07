Stuttgarts Bausünde: Kann Grün allein den Gesamteindruck des Wilhelmsplatzes retten?

1 Ein Verkehrsknotenpunkt mit viel grau – der Wilhelmsplatz in Cannstatt. Foto: Ferdinando Iannone

Der Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt ist nicht gerade für seine schöne Seite bekannt. Was die Stadt deshalb nun ändern will und wie es grundlegend um den Ort steht.











Einsteigen, aussteigen, Richtung S-Bahn oder in Richtung Bad Cannstatt – am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt ist immer etwas los. Menschen warten am Steig oder laufen über die Fußgängerübergänge. Im Minutentakt fahren die Stadtbahnen ein und aus, Autofahrer queren die Gleise oder stehen an den Ampeln. Es ist einer der komplexesten Verkehrsknotenpunkte in der ganzen Stadt. Und vor allem wenn die ganz großen Events, wie Konzerte, Fußballspiele, das Frühlingsfest oder der Wasen stattfinden, drängen sich hier auch mal die Massen.