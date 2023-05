In diesen Mauern stecken die meisten Jahrhunderte

36 Zwei der ältesten Stuttgarter Gebäude prägen die Stadtsilhouette: Das Alte Schloss und die Stiftskirche. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine intakte historische Altstadt hat Stuttgart nicht. Und doch findet man sie – die ältesten Stuttgarter Gebäude. Eine Spurensuche zwischen Stiftskirche und Schellenturm, Veitskapelle und dem Cannstatter Klösterle.









Stuttgart - Man lernt es in der Schule: Die Geschichte Stuttgarts beginnt, als man im 10. Jahrhundert im Tal des Nesenbachs einen geeigneten Platz für ein herzogliches Gestüt sucht. Aus dem „Stutengarten“ wird im 15. Jahrhundert die Residenz der Herzöge von Württemberg, dann die Hauptstadt des Königreichs Württemberg, schließlich Landeshauptstadt. So weit, so trocken.