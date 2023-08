1 Im Kings Club haben sie sich kennengelernt und sind bis heute ein Paar: Hubert Forner (links) und Marty Price 1977 und heute. Foto: /privat

Dass der Kings Club wieder öffnet, freut viele – sogar in Florida, wo Marty Price und Hubert Forner leben, die sich 1977 in Stuttgarts ältester Gay-Disco kennengelernt haben. Erinnerungen an einen Keller, der Stadtgeschichte geschrieben hat.









Ob dem Designer Harald Glööckler, dem Queen-Sänger Freddie Mercury, dem früheren CDU-MdB Stefan Kaufmann oder dem Moderator Alfred Biolek – im plüschigen und in Rot schwelgenden Kings-Keller der Wirtin Laura Halding-Hoppenheit hat’s vielen gefallen. Freitags und samstags kamen die GIs. Die Clubchefin erinnert sich: „Wir haben immer gesagt, wenn jemand einen Krieg anfangen will, dann am besten am Wochenende.“ An diesen Tagen sei in den 80ern die halbe US-Armee, die in Stuttgart stationiert war, im Kings Club gewesen. Der hinter Teil des KC, wo sich die Amerikaner am liebsten aufhielten, hieß „Affenfelsen“ – so nannten die Soldaten diesen Platz.