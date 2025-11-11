Stuttgarterin schreibt Roman: „Schreiben ist politisch“ – junge Autorin über Dark Romance, KI und TikTok

Lisa Marie Menzel (25) schreibt gerade ihren zweiten Roman. Uns hat die Stuttgarterin erzählt, wie TikTok-Trends, Dark Romance und Künstliche Intelligenz ihr Schreiben beeinflussen.
In einer Welt, die vom Nexus beherrscht wird, verbirgt Valora ein gefährliches Geheimnis: Sie kann die Fäden des Lebens sehen und durch ihre Hautkunst lenken – eine verbotene Macht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Lisa Marie Menzel diesen Satz, der den Inhalt ihres zweiten Romans wiedergibt, mitten in der Nacht ausgedacht hat. Denn da schreibt die 25-Jährige am liebsten.