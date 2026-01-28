Ines Ziegler blickt mit ihren 58 Jahren auf ein schicksalhaftes Leben, das in der DDR begann. Jetzt hat sich die Stuttgarter Künstlerin einen Kindheitstraum erfüllt. Welchen?
Ines Ziegler ist in der ehemaligen DDR groß geworden. Ihre Mutter wurde mit 18 Jahren mit ihr schwanger. Sie war Aktmodell, der Vater Künstler. „Meinen Vater habe ich nie kennengelernt und sein künstlerisches Werk auch nicht“, sagt die quirlige Frau mit rötlichen halblangen Haaren und freundlichem, offenen Blick. Sie sei das Produkt einer Affäre gewesen. Ein Skandal damals. Was tun? „Meine Großmutter hat darauf bestanden, dass ich zur Welt komme.“