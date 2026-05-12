Stuttgarterin des Jahres: Wie eine Ärztin trotz schwerem ME/CFS anderen Mut macht

Daniela Köder-Yangyuoru ist Stuttgarterin des Jahres. Doch während sie andere Betroffene berät, zwingt sie die Krankheit ME/CFS oft in die totale Dunkelheit.
Daniela Köder-Yangyuoru ist zur Stuttgarterin des Jahres 2025 gewählt worden. Geehrt wurde die engagierte Frau für ihre außerordentliche ehrenamtliche Arbeit, die sie unter anderem für das Longcovid-Netzwerk Stuttgart, die regionale ME/CFS-Selbsthilfegruppe des Fatigatio e.V. und die Liegenddemo, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, leistet – und das als selbst Betroffene.