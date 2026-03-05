Stuttgarterin berichtet: Für Hausgeburt entschieden – „Ich war so stolz auf mich“

Nur zwei Prozent der werdenden Mütter in Deutschland entscheiden sich für eine außerklinische Geburt. Eine Mutter und eine Hebamme berichten, wie eine Hausgeburt sicher ablaufen kann.
Wenn Jana Jesse darüber spricht, dass sie eine Hausgeburt hatte, erntet sie oft die Reaktion: „Das ist aber mutig!“ Darüber wundert sie sich, denn: „Es klingt für mich, als hätte ich fahrlässig gehandelt.“ Dabei hatte sich die 34-jährige genau überlegt, was ihr bei der Geburt ihres zweiten Babys wichtig ist. „Sicherheit“ hatte sie sich sowohl bei ihrer ersten, als auch bei der zweiten Schwangerschaft gewünscht, jedoch festgestellt, dass sich ihre Einstellung geändert hatte, was ihr dieses Gefühl vermittelt.