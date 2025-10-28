Unter Stefan Hartung baut der Stuttgart Bosch-Konzern Zehntausende Stellen ab und zieht sich massive Kritik zu. Die Verlängerung seines Vertrags gilt vor nun als Vertrauensbeweis.
Mitten in der Krise stärkt Bosch dem Konzernchef Stefan Hartung durch eine frühzeitige Vertragsverlängerung den Rücken. Der Vertrag sei bereits vor geraumer Zeit verlängert worden, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Mit harten Sparmaßnahmen und einem Personalabbau in deutlich fünfstelliger Höhe zieht sich Hartung bereits seit Längerem den Zorn der Arbeitnehmervertretung zu, die bei Bosch ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Sie wirft Hartung vor, im Umgang mit den Beschäftigten die sozialen Grundwerte des Unternehmensgründers Robert Bosch zu verletzen.