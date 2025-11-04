Stuttgarter Zulieferer in der Krise: Warum Mahle in der Krise steckt – und E-Mobilität bisher nicht die Rettung ist

Das Unternehmen ist bekannt als Produzent von Komponenten für den Verbrennungsmotor, setzt aber verstärkt auf die Elektromobilität. Wirtschaftlich zahlt sich das bisher nicht aus.
Wer in Stuttgart-Bad Cannstatt an der Zentrale des Autozulieferers Mahle vorbeifährt, braucht wenig Branchenkenntnisse, um zu erkennen, wofür das Unternehmen steht. Ein übergroßes Modell eines Verbrennungsmotors mit Kolben und Zylindern symbolisiert auf den ersten Blick die Tradition und auch das dominierende Geschäft des Autozulieferers, der weltweit fast 70 000 Menschen beschäftigt.