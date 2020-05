Das müssen Wilhelma-Besucher in der Corona-Zeit beachten

9 Schluss mit der Ruhe – von Montag an dürfen die Tiere in der Wilhelma wieder besucht werden. Foto: Wilhelma Stuttgart / Harald Knitter

Die Wilhelma öffnet am Montag wieder ihre Tore. Wer hinein will, muss zuvor ein Online-Ticket lösen. Und das ist nicht das einzige, das die Besucher beachten müssen.

Stuttgart - Nach der vorsorglichen Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet die Wilhelma vom kommenden Montag, 11. Mai, an wieder ihre Pforten. Bis auf Weiteres bleibt die Zahl der Besucher pro Tag auf 2000 am Vormittag, 2000 am Nachmittag begrenzt. Alle Gäste müssen zuvor über die Homepage der Wilhelma eine Tageskarte für ihren Besuchstag kaufen, Dauerkartenbesitzer und Fördervereinsmitglieder müssen ebenfalls online einen Termin buchen, Autofahrer einen Parkplatz im Parkhaus. Die Buchung erfolgt über den Unterpunkt Besuch&Tickets.

Nur Freiluftgelände geöffnet

Bereiche mit schmalen Wegen und weniger Luftaustausch, also alle Tier- und Gewächshäuser, bleiben geschlossen. Streichelzoo und Freiflugvoliere, die sonst begehbar sind, lassen sich nur von außen betrachten. Zudem fallen Fütterungen, Führungen und Tierpfleger-Sprechzeiten aus, Kindergeburtstagsprogramme können zurzeit nicht gebucht werden. Wegen der Einschränkungen gilt der günstige Abendtarif.

Alle Besucher (Kinder ab 6 Jahren) müssen eine Maske tragen. Die Spielplätze sind freigegeben, ihre Nutzung ist jedoch auf eine maximale Zahl spielender Kinder begrenzt. Hungrige werden an drei Standorten mittels Thekenverkauf verköstigt, Kioske sind geöffnet. Servicekräfte werden die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln beaufsichtigen.

Zahlreiche Jungtiere

„Wir sind gleichermaßen neugierig, wie unterschiedlich die Tiere auf die Rückkehr der Gäste reagieren, als auch, wie die Besucherinnen und Besucher die erforderlichen Einschränkungen aufnehmen.“ Über die Einschränkungen trösten die vielen Jungtiere auf dem Schaubauernhof hinweg, die Spielstationen der Kinderturn-Welt sind freigegeben und in einer Woche eröffnet der neue Großspielplatz am Amazonienhaus.

