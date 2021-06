1 Diese Einlassvorschriften gelten bis auf weiteres trotz Lockerungen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Während der Pandemie konnten Besucher der Wilhelma beim Online-Buchen keine Rabatte geltend machen. Das hatte technische Gründe. Dies ist jetzt wieder möglich: Für Familien- und Bonuscard-Inhaber hat eine Kasse am Haupteingang geöffnet.

Stuttgart - In den vergangenen Wochen sind die Coronabeschränkungen in der Wilhelma schrittweise gelockert worden – zur Erleichterung vieler Familien. Denn wer Inhaber eines Familienpasses des Landes oder einer Familien- und Bonuscard der Stadt Stuttgart ist, kann die vergünstigten Tickets seit vergangener Woche an einer Kasse am Haupteingang lösen. In allen drei Fällen konnten die Vergünstigungen von Land und Stadt während der Pandemie über das Online-Buchungssystem bisher nicht berücksichtigt werden, weil die Rabatte über Coupons abgewickelt werden „oder ein technisches System erfordern, dessen Programmierung zu kostspielig wäre“, sagt Wilhelma-Sprecher Harald Knitter. Die Sonderkasse sei täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Alle anderen Kartenkäufe und Zeitfenster-Buchungen müssten weiter online erfolgen.

Jetzt hat das Landhaus wieder geöffnet

An diesem Donnerstag, 1. Juli, werden die historische Gewächshauszeile, das Maurische Landhaus und das Giraffenhaus wieder geöffnet. Solange nur die Außenbereiche des Parks geöffnet waren, ist generell nur der Wintertarif erhoben worden. Dadurch waren die Tickets für Erwachsene ein Viertel billiger (regulär 20 Euro), bei Kindern von sechs bis 17 Jahren um ein Drittel günstiger (8 Euro).

Hohe Verluste bei den Besucherzahlen

Der zoologisch-botanische Garten ist durch die Schließungen tief in die roten Zahlen gerutscht. In den Jahren zuvor hatte er jeweils rund 1,67 Millionen Gäste im Jahr, im ersten Coronajahr waren es nur noch 805 000, davon 395 000 in der ersten Jahreshälfte, und im Jahr 2021 werden es nach Knitters Angaben bis Ende Juni nur noch 247 000 sein – ein weiteres Drittel weniger als im ersten Coronajahr. „Aktuell können wir das Tageslimit auf 7000 Personen anheben. Damit sind die Defizite aber nicht auszugleichen.“ An Wochenenden und in den Ferien besuchen oft 14 000 Menschen täglich den Zoo.