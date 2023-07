1 Rund und flauschig sind frisch geschlüpfte Küken, allerdings auch eine willkommene Beute für zahlreiche Tiere im Stuttgarter Zoo. Foto: dpa/Peter Endig

Der Stuttgarter Zoo muss seine Futterküche umstellen. Zahlreiche Tiere werden mit Küken gefüttert, doch von Januar an ist Brutbetrieben das Töten von frisch geschlüpften Hühnern verboten. Die Wilhelma verliert damit ihre Bezugsquelle für jährlich 130 000 Eintagsküken.









Stuttgart - Kleine, flauschige Küken wecken bei Kindern wie Erwachsenen den Beschützerinstinkt. Deshalb hat die Nachricht, dass in Brutbetrieben männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen mit Gas getötet oder gar geschreddert werden, hohe Wellen geschlagen. Die Nachwehen des Sturms kommen nun in der Wilhelma an: Sie muss vermutlich ihre Futterküche umstellen.