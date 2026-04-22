Auf dem Gelände des Autohofs in Wangen soll ein riesiges neues Zentrum der Mobilität entstehen. Neben der Logistik wird auch Platz für Handel, Handwerk, Schule und Freizeit geschaffen.
Die Straßenverkehrsgenossenschaft SÜD (SVG) will sprichwörtlich hoch hinaus. Als einer der größten Dienstleister in der Transport- und Logistikbranche plant sie einen großen Neubau auf dem Gelände des Autohofs in Stuttgart-Wangen. Anstatt der bisherigen Parkplätze soll ein fünfstöckiger Neubau für einen in dieser Art in Stuttgart einmaligen Mobilty Hub entstehen. Mit der nun vom Gemeinderat beschlossenen Änderung des Flächennutzungsplans sind die rechtlichen Vorgaben erfüllt.