Stuttgarter Wilhelma: Wo werden gemeinsam Muttertagsgeschenke vorbereitet?

1 Gemeinsam werden die Grünpflanzen als Geschenk richtig eingetopft. Foto: Wilhelma Stuttgart

Einen Tag vor dem Muttertag haben Kinder die Möglichkeit, in der Wilhelma eine besondere Überraschung für ihre Mütter vorzubereiten: Am Samstag, 10. Mai, laden die Auszubildenden der Stuttgarter Wilhelma zu einer Mitmachaktion ein. Wie der zoologisch-botanische Garten mitteilt, können dann unter fachkundiger Anleitung der angehenden Gärtnerinnen und Gärtner die Kinder lernen, wie man Blumen und Grünpflanzen richtig eintopft und so ein individuelles Muttertagsgeschenk herstellt. Dazu gibt es Tipps, wie die selbst eingetopften Pflanzen, die im Anschluss mitgenommen werden dürfen, zu Hause am besten gedeihen.