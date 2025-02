Stuttgarter Wilhelma: Wo das Faultier Edeka frei abhängen kann

1 Faultier Edeka darf sich seit kurzem im ganzen Amazonienhaus frei bewegen und abhängen. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Edeka heißt das derzeit älteste Faultier in der Wilhelma – und es darf sich ab sofort im Amazonienhaus frei bewegen. Wer Edeka entdecken will, muss allerdings genau hinschauen. Und warum trägt das Weibchen diesen Namen?











Seit kurzem hat das Faultierweibchen Edeka nach Angaben des Stuttgarter Zoos eine große Freifläche zur Bewegung: das Amazonienhaus. Dort darf sich das Tier mit seinem besonderen Namen auf 1100 Quadratmetern frei bewegen – zumindest, wenn es wach ist, Denn Faultiere schlafen rund 15 Stunden am Tag. Wenn sie aktiv sind, hangeln sie sich meist wie in Zeitlupe in größer Höhe durch die Baumwipfel, berichtet der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Mit ihren gemächlichen Bewegungen und ihrer guten Tarnung sind sie auch in der Natur gut geschützt vor Beutegreifern wie Jaguar, Harpyie oder Anakonda. Besucherinnen und Besucher, die Edeka entdecken wollen, müssen also genau hinschauen. Das Tier ist übrigens an einem Aktionstag der Wilhelma mit dem Lebensmittelkonzern geboren, deshalb haben die Pfleger das Neugeborene Edeka genannt.