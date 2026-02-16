Die Wilhelma hat wieder einen persischen Leopardenkater. Er heißt Khal und stammt aus einem Zoo in Spanien. Wo ist die Raubkatze aktuell zu sehen?
Bei den Raubkatzen gibt es einen Neuzugang, wie die Wilhelma mitteilt. Der persische Leopard Khal ist in den Stuttgarter Zoo Ende Januar eingezogen. Und, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, sei der sieben Jahre alter Kater, nachdem er sich mittlerweile eingewöhnt habe, immer häufiger auf seiner Außenanlage zu sehen. Khal stammt den Angaben zufolge aus einem Zoo in Spanien.