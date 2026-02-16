Die Wilhelma hat wieder einen persischen Leopardenkater. Er heißt Khal und stammt aus einem Zoo in Spanien. Wo ist die Raubkatze aktuell zu sehen?

Bei den Raubkatzen gibt es einen Neuzugang, wie die Wilhelma mitteilt. Der persische Leopard Khal ist in den Stuttgarter Zoo Ende Januar eingezogen. Und, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, sei der sieben Jahre alter Kater, nachdem er sich mittlerweile eingewöhnt habe, immer häufiger auf seiner Außenanlage zu sehen. Khal stammt den Angaben zufolge aus einem Zoo in Spanien.

Das neue Zuhause von Leopard Khal in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Platz ist in Stuttgart, nachdem im Frühjahr vergangenen Jahres der 19 Jahre alte Leoparden-Senior Datis verstorben war. Er war im Januar 2024 in die Wilhelma gekommen, wo er im Kölner Zoo einem neuen Zuchtpaar Platz gemacht hatte.

Datis war nicht mehr zur Nachzucht vorgesehen. Im Kölner Zoo hatte er zweimal für Nachwuchs gesorgt. In der Wilhelma, in dem Gehege bei den Raubtieren zwischen den Löwen und den Jaguaren ist Khal jetzt zu finden. Seine Anlage war zeitweise nicht besetzt. Auch Kuratorin Ulrike Rademacher freut sich über den Neuzugang aus Spanien.